Rendez-vous aux jardins Le jardin d’utopies – École de Médecine Navale Rochefort, 6 juin 2025 13:30, Rochefort.

Charente-Maritime

Rendez-vous aux jardins Le jardin d’utopies École de Médecine Navale 25 rue Amiral Meyer Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 13:30:00

fin : 2025-06-08 17:30:00

Date(s) :

2025-06-06

Depuis 2018, l’épicerie solidaire La Boussole entretient le jardin qui borde l’Ancienne école de médecine navale. Les plantes aromatiques et médicinales cultivées font écho au jardin botanique, autrefois géré par l’école, et à sa collection botanique.

.

École de Médecine Navale 25 rue Amiral Meyer

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 86 57 rochefort@musee-marine.fr

English : Rendez-vous aux jardins: Der Garten der Utopien

The Musée National de la Marine has entrusted the association La Boussole with the implementation and maintenance of the garden of the Ancienne Ecole de Médecine Navale. The Utopias garden is also linked to the history of the site.

German : Rendez-vous aux jardins: Der Garten der Utopien

Das Musée national de la Marine hat den Verein La Boussole mit der Umsetzung und Pflege des Gartens der Ancienne école de médecine navale (Alte Schule für Marinemedizin) beauftragt. Als Eingliederungsmaßnahme steht der Garten der Utopien auch in Verbindung mit der Geschichte des Ortes.

Italiano :

Dal 2018, la drogheria solidale La Boussole cura il giardino che costeggia l’ex scuola di medicina navale. Le piante aromatiche e medicinali coltivate qui riecheggiano l’orto botanico e la collezione un tempo gestita dalla scuola.

Espanol :

Desde 2018, la tienda solidaria de ultramarinos La Boussole cuida el jardín que bordea la antigua escuela de medicina naval. Las plantas aromáticas y medicinales que aquí se cultivan se hacen eco del jardín botánico y la colección que antaño gestionaba la escuela.

L’événement Rendez-vous aux jardins Le jardin d’utopies Rochefort a été mis à jour le 2025-05-22 par Office de Tourisme Rochefort Océan