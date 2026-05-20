Rendez-vous aux jardins Le Merzer
Rendez-vous aux jardins Le Merzer vendredi 5 juin 2026.
Le Merzer
Rendez-vous aux jardins
Route de la Gare Le Merzer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Créateur de jardins, Daniel Paysage vous ouvre les portes de son jardin d’exposition, un lieu vivant où s’expriment son savoir-faire et sa créativité. Laissez-vous guider à travers ses inspirations et découvrez un univers où chaque espace raconte une histoire. Visite libre et commentée sur demande. Gratuit. .
Route de la Gare Le Merzer 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 94 04
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English :
L’événement Rendez-vous aux jardins Le Merzer a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Falaises d’Armor