Le Merzer

Rendez-vous aux jardins

Route de la Gare Le Merzer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Créateur de jardins, Daniel Paysage vous ouvre les portes de son jardin d’exposition, un lieu vivant où s’expriment son savoir-faire et sa créativité. Laissez-vous guider à travers ses inspirations et découvrez un univers où chaque espace raconte une histoire. Visite libre et commentée sur demande. Gratuit. .

Route de la Gare Le Merzer 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 94 04

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English :

L’événement Rendez-vous aux jardins Le Merzer a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Falaises d’Armor