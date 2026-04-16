Rendez-vous aux jardins Le Paradis de la Nature Ligsdorf
Rendez-vous aux jardins Le Paradis de la Nature Ligsdorf dimanche 7 juin 2026.
Ligsdorf
Rendez-vous aux jardins Le Paradis de la Nature
6 rue de la Carrière Ligsdorf Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07 18:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Découverte libre d’un jardin paradisiaque. Chiens non admis.
Le paradis de la nature est un jardin à l’anglaise, romantique, en pente.
Sa conception a débuté en 1986, avec une extension en 2008; Sa superficie actuelle est de 60 ares.
C’est un jardin naturel, créé dans le respect des végétaux. On y découvre une multitiude d’arbres, vivaves et rosiers, ainsi que des sculptures.
Accès Parking place du village chiens non autorisés
0 .
6 rue de la Carrière Ligsdorf 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 48 56 85 acker.bernard@orange.fr
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English :
Free discovery of a garden paradise. Dogs not allowed.
L’événement Rendez-vous aux jardins Le Paradis de la Nature Ligsdorf a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Sundgau