Ligsdorf

Rendez-vous aux jardins Le Paradis de la Nature

6 rue de la Carrière Ligsdorf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Découverte libre d’un jardin paradisiaque. Chiens non admis.

Le paradis de la nature est un jardin à l’anglaise, romantique, en pente.

Sa conception a débuté en 1986, avec une extension en 2008; Sa superficie actuelle est de 60 ares.

C’est un jardin naturel, créé dans le respect des végétaux. On y découvre une multitiude d’arbres, vivaves et rosiers, ainsi que des sculptures.

Accès Parking place du village chiens non autorisés

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6 rue de la Carrière Ligsdorf 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 48 56 85 acker.bernard@orange.fr

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English :

Free discovery of a garden paradise. Dogs not allowed.

L’événement Rendez-vous aux jardins Le Paradis de la Nature Ligsdorf a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Sundgau