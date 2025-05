Rendez-vous aux jardins les jardins de Baloo – Les jardins de Baloo Villeneuve-sous-Charigny, 7 juin 2025 10:00, Villeneuve-sous-Charigny.

Rendez-vous aux jardins les jardins de Baloo Les jardins de Baloo 1 Rue Amont Villeneuve-sous-Charigny Côte-d’Or

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-08 19:00:00

2025-06-07

Prenez un couple sympathique, beaucoup de courage, de la bonne humeur et un amour des humains, des chiens, des chevaux, des produits du jardin… Mixez quelques minutes, laissez reposer, ajouter un peu de savoir-faire, un brin de chance et vous obtenez un splendide vallon dans lequel les jardins se succèdent jardin d’agrément et de jeux pour enfants et petits-enfants, jardin potager, enclos à chevaux, parc paysager.

Les jardins de Baloo s’ordonnent en 3 ensembles un jardin d’agrément fleuri autour de la maison, un potager et un verger bio pour les besoins de la famille, enfin, un parc arboré d’environ 1 hectare planté de quelques spécimens remarquables.

Et qui règne sur ce petit domaine ? C’est Baloo ! Le chien à la bonhommie légendaire.

Les propriétaires seront présents pour répondre aux questions des visiteurs. .

Villeneuve-sous-Charigny 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 79 78 97

