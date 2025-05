Rendez-vous aux Jardins: les jardins de Marquayrols – Jardins de Marquayrols Labastide-du-Vert, 6 juin 2025 19:00, Labastide-du-Vert.

Lot

Rendez-vous aux Jardins: les jardins de Marquayrols Jardins de Marquayrols 500 route du Mas Nève Labastide-du-Vert Lot

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 19:00:00

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

Venez assister à un concert dans les jardins de Marquayrols, dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, et en partenariat avec Juin Jardins.

Vendredi 6 juin à 19h00:

Dans les jardins d’Henri Martin, À voix égales chœur de femmes sous la direction de Fanny Benet et ensemble de percussions dirigé par Sylvain Calmon. .

Jardins de Marquayrols 500 route du Mas Nève

Labastide-du-Vert 46150 Lot Occitanie contact@juin-jardins.fr

English :

Come and enjoy a concert in the gardens of Marquayrols, as part of the Rendez-vous aux Jardins, and in partnership with Juin Jardins.

German :

Erleben Sie ein Konzert in den Gärten von Marquayrols, das im Rahmen der Rendez-vous aux Jardins und in Partnerschaft mit Juin Jardins stattfindet.

Italiano :

Venite a godervi un concerto nei giardini di Marquayrols, nell’ambito del Rendez-vous aux Jardins e in collaborazione con Juin Jardins.

Espanol :

Venga a disfrutar de un concierto en los jardines de Marquayrols, en el marco del Rendez-vous aux Jardins, y en colaboración con Juin Jardins.

L’événement Rendez-vous aux Jardins: les jardins de Marquayrols Labastide-du-Vert a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Cahors Vallée du Lot