Rendez-vous aux jardins Jardins Culture en Herbe Ligny-en-Barrois

Rendez-vous aux jardins

Jardins Culture en Herbe Chemin de Herval Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Les jardins Culture en Herbe vous accueillent sur leur espace de près de 1ha pour des portes ouvertes ainsi que pour un parcours sensoriel.

Les jardins Culture en Herbe du CIAS Meuse Grand Sud comprennent

– le Potager Urbain Collectif créé en 2015. C’est un potager à mi-chemin entre les jardins familiaux et les jardins partagés, fondé sur des valeurs de solidarité, de convivialité, de lien et de partage entre les générations et les cultures.

– le Jardin d’Insertion et de Prévention créé en 2011. C’est un jardin éducatif où les publics apprennent à travailler à une réalisation commune ; à respecter un cadre afin de découvrir, écouter, échanger, expérimenter, prendre des initiatives et ainsi devenir plus autonomes ; à devenir éco-responsables ; des notions de jardinage, bricolage, permaculture…

Entrée gratuite.Tout public

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Jardins Culture en Herbe Chemin de Herval Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 80 35 58 84 jardinsceh@cias.meusegrandsud.fr

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English :

The Culture en Herbe gardens welcome you to their 1ha site for open house events and a sensory trail.

CIAS Meuse Grand Sud’s Culture en Herbe gardens include

– the Potager Urbain Collectif created in 2015. It’s a vegetable garden halfway between allotments and shared gardens, founded on the values of solidarity, conviviality, links and sharing between generations and cultures.

– the Jardin d’Insertion et de Prévention, created in 2011. This is an educational garden where members of the public learn: to work on a common project; to respect a framework in order to discover, listen, exchange, experiment, take initiative and thus become more autonomous; to become eco-responsible ; notions of gardening, DIY, permaculture…

Free admission.

L’événement Rendez-vous aux jardins Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-25 par OT SUD MEUSE