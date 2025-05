Rendez-vous aux jardins – Lourdoueix-Saint-Michel, 6 juin 2025 07:00, Lourdoueix-Saint-Michel.

Visite d’un jardin romantique, refuge de biodiversité Jardin privé de 1 500 m² de type romantique, à l’anglaise avec une zone naturaliste. Collection d’hostas, de cornouillers et de nombreuses vivaces. Exposition de dessins à l’encre de chine.

Le jardin de La Marche est un jardin privé créé par des passionnés. Sur une surface de 1 500m², il propose une large collection de plantes vivaces, rosiers, hostas dans un style romantique à l’anglaise.

Très attachés à la préservation de l’environnement, les propriétaires présentent un jardin pensé pour être le plus favorable à la biodiversité et qui offre des zones accueillantes pour les oiseaux, insectes, mammifères et batraciens.

L’idée est de montrer que chacun peut contribuer à créer des zones accueillantes, pleines de vie.

Des dessins de plantes et d’oiseaux sont exposés.

La journée du vendredi est réservée aux scolaires et à leurs établissements. .

Lourdoueix-Saint-Michel 36140 Indre Centre-Val de Loire +33 6 08 58 04 49

English :

Visit a romantic garden, a haven for biodiversity: 1,500 m² private garden in the English romantic style, with a naturalist zone. Collection of hostas, dogwoods and numerous perennials. Exhibition of Indian ink drawings.

German :

Besuch eines romantischen Gartens, der ein Refugium der Artenvielfalt ist: 1.500 m² großer Privatgarten im romantischen, englischen Stil mit einem naturalistischen Bereich. Sammlung von Hostas, Hartriegeln und zahlreichen Stauden. Ausstellung von Tuschezeichnungen.

Italiano :

Visitate un giardino romantico, un paradiso per la biodiversità: 1.500 m² di giardino romantico privato in stile inglese con una zona naturalistica. Collezione di hosta, cinorrodi e molte piante perenni. Mostra di disegni a inchiostro di china.

Espanol :

Visite un jardín romántico, refugio de la biodiversidad: 1.500 m² de jardín romántico privado de estilo inglés con zona naturalista. Colección de hostas, cornejos y muchas plantas perennes. Exposición de dibujos a tinta china.

