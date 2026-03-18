Rendez-vous aux jardins Rue Remacle de Lissoir Monthermé
Rendez-vous aux jardins Rue Remacle de Lissoir Monthermé dimanche 17 mai 2026.
Rendez-vous aux jardins
Rue Remacle de Lissoir Abbaye laval Dieu Monthermé Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
De nombreux exposants seront présents pour vous faire découvrir, le marché aux fleurs, l’artisanat ainsi que les spécialités du terroir. ouverture des jardins (potager, verger conservatoire) visite de l’église et de l’apothicairerie, marché aux fleurs, artisanal et gourmand, animation Orguapicole expositions…..
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Rue Remacle de Lissoir Abbaye laval Dieu Monthermé 08800 Ardennes Grand Est asp-mld08800montherme@live.fr
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English :
Numerous exhibitors will be on hand to help you discover the flower market, crafts and local specialities. Open gardens (vegetable garden, conservatory orchard), visit to the church and apothecary, flower, craft and gourmet market, Orguapicole entertainment, exhibitions…
L’événement Rendez-vous aux jardins Monthermé a été mis à jour le 2026-03-14 par Ardennes Tourisme