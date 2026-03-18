Rendez-vous aux jardins Rue Remacle de Lissoir Monthermé

Rendez-vous aux jardins

Rue Remacle de Lissoir Abbaye laval Dieu Monthermé Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

De nombreux exposants seront présents pour vous faire découvrir, le marché aux fleurs, l’artisanat ainsi que les spécialités du terroir. ouverture des jardins (potager, verger conservatoire) visite de l’église et de l’apothicairerie, marché aux fleurs, artisanal et gourmand, animation Orguapicole expositions…..

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Rue Remacle de Lissoir Abbaye laval Dieu Monthermé 08800 Ardennes Grand Est asp-mld08800montherme@live.fr

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English :

Numerous exhibitors will be on hand to help you discover the flower market, crafts and local specialities. Open gardens (vegetable garden, conservatory orchard), visit to the church and apothecary, flower, craft and gourmet market, Orguapicole entertainment, exhibitions…

L’événement Rendez-vous aux jardins Monthermé a été mis à jour le 2026-03-14 par Ardennes Tourisme