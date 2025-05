Rendez-vous aux jardins Musée d’Art moderne – Troyes, 6 juin 2025 07:00, Troyes.

Aube

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

2025-06-06

>> Levez les yeux ! Spectacle » Le jardin dans la rivière » (pop-up lyrique jeune public).



Séance scolaire du spectacle « Le jardin dans la rivière », dans l’auditorium du musée d’Art moderne.

Par la Cie Lilanoor, avec Harmonie Deschamps au chant et à la direction artistique, Pierre Cussac, accordéon, arrangements et composition et Damien Schoëvaërt-Brossault à la scénographie. Ce pop-up lyrique met en miroir la peinture impressionniste et les mélodies françaises fin XIXe/début XXe siècle. À l’aide d’un livre animé géant, ludique et plein de surprises, leur décor de poche sous le bras et leur piano à bretelles sur le dos, les deux musiciens sont parés pour faire découvrir de drôles d’animaux et autres fleurs magiques aux enfants et à leurs parents. À travers ce conte musical, c’est toute la fantaisie de Satie, le lyrisme de Fauré ou encore la délicatesse de Debussy, qu’ils revisitent, tout en évoquant les merveilleux tableaux impressionnistes, proches de ceux de nos collections.

Conseillé à partir de 6-8 ans.



Le vendredi 6 juin, de 14h30 à 16h00

Conditions et réservation par mail

Gratuit, dans la limite des places disponibles.



>> Ouverture en nocturne de l’exposition « Météorites, entre ciel et terre ».



En attendant votre tour devant le télescope pour observer la Lune dans le jardin du MAM, venez au musée observer les météorites de l’exposition temporaire « Météorites, entre ciel et terre ».



Le vendredi 6 juin de 20h00 à 23h00



>> Paysage naissants



Venez observer les copistes de la Société artistique de Saint-André-les- Vergers reproduire en direct les tableaux de paysages du musée, et laissez-vous émerveiller par la précision et la passion qui animent ces artistes en plein travail ! Entrée libre.



Le samedi 7 juin, de 14h00 à 18h00

Le dimanche 8 juin de 14h00 à 18h00



>> Projection du film « Un jardin pour l’Univers » et rencontre avec le réalisateur Olivier Sauzereau.



Projection du film « Un jardin pour l’Univers » et rencontre avec le réalisateur Olivier Sauzereau

(Docteur en histoire des sciences et des techniques de Nantes Université, Chercheur associé au Centre François Viète et au CRHIA de Nantes Université, Vice-président de l’association Méridienne), servi par la musique céleste et inspirante de Romuald Tual. « Un Jardin pour l’Univers », c’est l’histoire d’un voyage extraordinaire jusque dans les profondeurs du cosmos, à près de 8 milliards d’années de lumière !

Conseillé à partir de 7 ans. Auditorium du musée d’Art moderne.



Le dimanche 8 juin de 15h00 à 17h00

Sur réservation par téléphone (dans la limite des 86 places disponibles).



>> Spectacle « Le jardin dans la rivière », pop-up lyrique jeune public



Séance grand public du spectacle « Le jardin dans la rivière » par la Cie Lilanoor avec Harmonie Deschamps au chant et à la direction artistique, Pierre Cussac, accordéon, arrangements et composition et Damien Schoëvaërt-Brossault à la scénographie. Ce pop-up lyrique met en miroir la peinture impressionniste et les mélodies françaises fin XIXe/début XXe siècle. À l’aide d’un livre animé géant, ludique et plein de surprises, leur décor de poche sous le bras et leur piano à bretelles sur le dos, les deux musiciens sont parés pour faire découvrir de drôles d’animaux et autres fleurs magiques aux enfants et à leurs parents. À travers ce conte musical, c’est toute la fantaisie de Satie, le lyrisme de Fauré ou encore la délicatesse de Debussy, qu’ils revisitent tout en évoquant les merveilleux tableaux impressionnistes, proches de ceux de nos collections.

Conseillé à partir de 6-8 ans. Auditorium du musée d’Art moderne.



Le samedi 7 juin, de 14h30 à 16h00

Conditions et réservation par téléphone (dans la limite des places disponibles). .

Musée d’Art moderne

Troyes 10000 Aube Grand Est

