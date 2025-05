RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – Nébian, 8 juin 2025 07:00, Nébian.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Nébian

Des visites guidées gratuites vous invitent à découvrir cinq jardins thématiques et une exposition artistique, avec un focus spécial sur les pierres du jardin à l’occasion des Rendez-Vous aux Jardins.

Visite guidée gratuite toutes les heures dans un parc composé de cinq jardins parc belvédère, parc romantique, jardin potager, jardin exotique, jardin d’agrumiers, chacun comprenant une très grande variété de plantes, d’arbres, d’arbustes et de fleurs.

Dans le thème des Rendez-Vous aux Jardins nous mettrons à l’honneur les pierres du jardin . Il s’agit des murs fonctionnels et/ou décoratifs ; des calades et leur place dans la gestion de l’eau de pluie sur le domaine ; des bancs de pierre à la fois utiles et décoratifs ; des pierres installées en décoration dans le jardin exotique et des pierres fonctionnelles au pied de chaque agrumier ; du puits historique devant l’ancienne cave et du dispositif d’approvisionnement en eau du domaine.

En plus seront installés dans le parc du château différents stands vous permettant de découvrir une exposition des œuvres de plusieurs artistes peintres, des écrivains et des artisans d’art en peinture sur meuble, pâtes de verre et émaux. .

Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 99 03 domainedelatour34800@gmail.com

English :

Free guided tours invite you to discover five themed gardens and an art exhibition, with a special focus on « garden stones » during the Rendez-Vous aux Jardins.

German :

Kostenlose Führungen laden Sie ein, fünf Themengärten und eine Kunstausstellung zu entdecken, mit einem besonderen Fokus auf die « Steine des Gartens » anlässlich der Rendez-Vous aux Jardins.

Italiano :

Visite guidate gratuite invitano a scoprire cinque giardini tematici e una mostra d’arte, con un’attenzione particolare alle « pietre da giardino » durante il Rendez-Vous aux Jardins.

Espanol :

Visitas guiadas gratuitas le invitan a descubrir cinco jardines temáticos y una exposición de arte, con especial atención a las « piedras de jardín » durante el Rendez-Vous aux Jardins.

