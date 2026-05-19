Thonnance-les-Moulins

Rendez-vous aux jardins Parc du château de Brouthières

Château de Brouthières Thonnance-les-Moulins Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Tout public

A l’occasion de Rendez-vous aux jardins, venez découvrir un domaine datant de 1760, le domaine appartient à la même famille depuis près de trois siècles. Visite libre des extérieurs uniquement parterres engazonnés bordés de haies, parc à l’anglaise et pigeonnier récemment restauré. Près du cimetière, deux tilleuls du 18e siècle, vestiges de l’allée primitive.

Visite libre le dimanche 7 juin de 14h à 17h. .

Château de Brouthières Thonnance-les-Moulins 52230 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement Rendez-vous aux jardins Parc du château de Brouthières Thonnance-les-Moulins a été mis à jour le 2026-05-19 par Antenne de Joinville