Rendez-vous aux jardins Parc du château de Brouthières Thonnance-les-Moulins
Rendez-vous aux jardins Parc du château de Brouthières Thonnance-les-Moulins dimanche 7 juin 2026.
Thonnance-les-Moulins
Rendez-vous aux jardins Parc du château de Brouthières
Château de Brouthières Thonnance-les-Moulins Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Tout public
A l’occasion de Rendez-vous aux jardins, venez découvrir un domaine datant de 1760, le domaine appartient à la même famille depuis près de trois siècles. Visite libre des extérieurs uniquement parterres engazonnés bordés de haies, parc à l’anglaise et pigeonnier récemment restauré. Près du cimetière, deux tilleuls du 18e siècle, vestiges de l’allée primitive.
Visite libre le dimanche 7 juin de 14h à 17h. .
Château de Brouthières Thonnance-les-Moulins 52230 Haute-Marne Grand Est
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L’événement Rendez-vous aux jardins Parc du château de Brouthières Thonnance-les-Moulins a été mis à jour le 2026-05-19 par Antenne de Joinville