Cirey-sur-Blaise

Rendez-vous aux jardins Parc du château de Cirey-Sur-Blaise

Parc du château de Cirey-Sur-Blaise Cirey-sur-Blaise Haute-Marne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Tout public

A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, (re)découvrez l’ancienne résidence d’Émilie du Châtelet et de Voltaire ainsi que son grand parc arboré de 5 hectares platanes plusieurs fois centenaires, tulipier de Virginie, cyprès chauve. Plusieurs fabriques animent les jardins et ensuite Des vues ouvertes offrent un panorama sur la vallée de la Blaise . Des vues ouvertes offrent un panorama sur la vallée de la Blaise.

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin Visite libre du parc entre 14h et 19h

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin visite guidée du château à 14h30 et 16h30 (durée 1h15) .

Parc du château de Cirey-Sur-Blaise Cirey-sur-Blaise 52110 Haute-Marne Grand Est +33 6 98 05 74 01

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English :

L’événement Rendez-vous aux jardins Parc du château de Cirey-Sur-Blaise Cirey-sur-Blaise a été mis à jour le 2026-05-19 par Antenne de Joinville