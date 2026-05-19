Rendez-vous aux jardins Parc du château de Cirey-Sur-Blaise Cirey-sur-Blaise
Rendez-vous aux jardins Parc du château de Cirey-Sur-Blaise Cirey-sur-Blaise vendredi 5 juin 2026.
Cirey-sur-Blaise
Rendez-vous aux jardins Parc du château de Cirey-Sur-Blaise
Parc du château de Cirey-Sur-Blaise Cirey-sur-Blaise Haute-Marne
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07
Tout public
A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, (re)découvrez l’ancienne résidence d’Émilie du Châtelet et de Voltaire ainsi que son grand parc arboré de 5 hectares platanes plusieurs fois centenaires, tulipier de Virginie, cyprès chauve. Plusieurs fabriques animent les jardins et ensuite Des vues ouvertes offrent un panorama sur la vallée de la Blaise . Des vues ouvertes offrent un panorama sur la vallée de la Blaise.
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin Visite libre du parc entre 14h et 19h
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin visite guidée du château à 14h30 et 16h30 (durée 1h15) .
Parc du château de Cirey-Sur-Blaise Cirey-sur-Blaise 52110 Haute-Marne Grand Est +33 6 98 05 74 01
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L’événement Rendez-vous aux jardins Parc du château de Cirey-Sur-Blaise Cirey-sur-Blaise a été mis à jour le 2026-05-19 par Antenne de Joinville