Donjeux

Rendez-vous aux jardins Parc du château de Donjeux

Parc du Château de Donjeux Donjeux Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Tout public

A l’occasion de Rendez-vous aux jardins, venez découvrir un chateau perché sur son promontoire, le château de Donjeux domine la vallée du Rognon. Autrefois forteresse médiévale, le château actuel a été construit de 1749 à 1755, sous la conduite de l’architecte et paysagiste Jean-Michel Chevotet, à la demande de la famille de Gestas. Il consiste en un corps de logis principal entre deux ailes dédiées aux communs (cuisine et fours, lessive, garde-manger dans l’aile de gauche, trois écuries dans l’aile de droite).

Promenade libre autour du château le samedi 6 et le dimanche 7 de 9h à 18h. En raison de travaux importants, le jardin en creux à la française n’est pas accessible .

Parc du Château de Donjeux Donjeux 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 80 10 89 08

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English :

L’événement Rendez-vous aux jardins Parc du château de Donjeux Donjeux a été mis à jour le 2026-05-19 par Antenne de Joinville