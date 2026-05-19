Poissons

Rendez-vous aux jardins Parc du château de Riaucourt à Poissons

Parc du château de Riaucourt Poissons Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06

Tout public

A l’occasion de Rendez-vous aux jardins, le château de Riaucourt ouvre ses portes, découvrez le parc du 19e siècle où sont réunies des essences d’arbres caractéristiques de ce type de jardin sequoia monumental, tulipier de Virginie, catalpa, hêtres pourpres, érables sycomores.

Laissez-vous surprendre par la glacière, le vivier, l’orangerie, le verger et les allées sinueuses à l’ombre de grands arbres !

Entrée libre et gratuite le vendredi 5 juin de 14h à 18h et le samedi 6 juin de 09h à 12 .

Parc du château de Riaucourt Poissons 52230 Haute-Marne Grand Est +33 6 29 78 17 84

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English :

L’événement Rendez-vous aux jardins Parc du château de Riaucourt à Poissons Poissons a été mis à jour le 2026-05-19 par Antenne de Joinville