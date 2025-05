Rendez-vous aux jardins Parc du Château d’Heudicourt – Heudicourt, 6 juin 2025 10:00, Heudicourt.

Eure

Rendez-vous aux jardins Parc du Château d’Heudicourt 1 Grand’Rue Heudicourt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-06 10:00:00

fin : 2025-06-08 19:00:00

Date(s) :

2025-06-06

Visite libre du parc.

Une avenue majestueuse à double rangée mène au château de briques roses entouré d’un parc à la française.

Les jardins de ce parc à la française sont d’inspiration classique et restent fidèles au plan originel du XVIIIème siècle. Ils s’ordonnent autour d’un axe distribuant des parterres, des bosquets, des allées en étoile, un théâtre de verdure, un rond de carrosse et des perspectives ouvrant sur la campagne grâce à d’invisibles sauts-de-loup.

Visite guidée du château le dimanche de 14h30 à 18h.

Visite libre du parc.

Une avenue majestueuse à double rangée mène au château de briques roses entouré d’un parc à la française.

Les jardins de ce parc à la française sont d’inspiration classique et restent fidèles au plan originel du XVIIIème siècle. Ils s’ordonnent autour d’un axe distribuant des parterres, des bosquets, des allées en étoile, un théâtre de verdure, un rond de carrosse et des perspectives ouvrant sur la campagne grâce à d’invisibles sauts-de-loup.

Visite guidée du château le dimanche de 14h30 à 18h. .

1 Grand’Rue

Heudicourt 27860 Eure Normandie +33 2 32 55 86 06 chateau-heudicourt@orange.fr

English : Rendez-vous aux jardins Parc du Château d’Heudicourt

Self-guided tour of the park.

A majestic double-row avenue leads to the pink-brick château, surrounded by a formal park.

The gardens of this French-style park are classically inspired and faithful to the original 18th-century layout. They are arranged around an axis distributing parterres, bosquets, star-shaped avenues, a theater of greenery, a coach ring and perspectives opening onto the countryside via invisible jumping-off points.

Guided tours of the château on Sundays from 2.30 pm to 6 pm.

German :

Freie Besichtigung des Parks.

Eine majestätische, doppelreihige Allee führt zu dem Schloss aus rosa Backstein, das von einem französischen Park umgeben ist.

Die Gärten dieses Parks im französischen Stil sind klassisch inspiriert und bleiben dem ursprünglichen Plan aus dem 18. Sie sind um eine Achse angeordnet, die Parterres, Bosketts, Sternalleen, ein grünes Theater, ein Kutschenrondell und Ausblicke auf die Landschaft durch unsichtbare Lupensprünge verteilt.

Geführte Besichtigung des Schlosses am Sonntag von 14:30 bis 18:00 Uhr.

Italiano :

Visita gratuita del parco.

Un maestoso viale a doppia fila conduce al castello in mattoni rosa circondato da un parco formale.

I giardini di questo parco in stile francese sono di ispirazione classica e fedeli all’impianto originale del XVIII secolo. Sono disposti intorno a un asse che distribuisce parterre, boschetti, sentieri a stella, un teatro di verde, un anello per le carrozze e scorci che si aprono sulla campagna grazie a salti invisibili.

Visite guidate al castello la domenica dalle 14.30 alle 18.00.

Espanol :

Visita gratuita del recinto.

Una majestuosa avenida de dos hileras conduce al castillo de ladrillo rosa rodeado de un parque formal.

Los jardines de este parque de estilo francés son de inspiración clásica y fieles al trazado original del siglo XVIII. Están dispuestos en torno a un eje que distribuye parterres, bosquetes, caminos en forma de estrella, un teatro de verdor, una pista de carruajes y vistas que se abren al campo gracias a saltos invisibles.

Visitas guiadas del castillo los domingos de 14:30 a 18:00.

L’événement Rendez-vous aux jardins Parc du Château d’Heudicourt Heudicourt a été mis à jour le 2025-05-18 par Vexin Normand Tourisme