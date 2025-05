Rendez-vous aux jardins Parc Lamugnière – Arc-lès-Gray, 6 juin 2025 08:00, Arc-lès-Gray.

Haute-Saône

Début : 2025-06-06 08:00:00

fin : 2025-06-08 20:00:00

2025-06-06

Site classé, fin XIXe, avec tonnelles, grotte, jardin d’hiver, serres de collection, et mécanisme d’éolienne. Les cheminements ont été revus, l’escalier donnant sur l’orangerie recréé, les allées refaites, l’eau canalisée dans une rivière anglaise, pour terminer sa course dans le bassin et la grotte. Caniveaux et avaloirs ont été recréés, les bancs ont été restaurés à l’identique. Des balises d’éclairage discrètes permettent un passage aisé depuis le cimetière, jusque dans le centre, y compris en basse saison. Les arbres en place ont été bichonnés, des massifs arbustifs et fruitiers recréés. Son ginko biloba a été élu parmi les 18 « arbres remarquables » en 2017, et s’est retrouvé ainsi photographié dans la revue « Terre sauvage ». .

Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

