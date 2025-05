Rendez-vous aux Jardins Passages Centre d’Art Contemporain – Troyes, 6 juin 2025 07:00, Troyes.

>> Découverte de l’histoire de la maison Marot et de son jardin visite commentée.



À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins 2025, le Centre d’Art Contemporain Passages vous invite à découvrir un écrin de verdure méconnu en plein cœur de Troyes: le jardin de la maison Marot. Ancienne demeure de la famille Marot et bonneterie, puis École des Beaux-Arts, et enfin centre d’art contemporain, cette maison du XIXe siècle conserve les traces de son histoire dans son jardin, où cohabitent sculptures oubliées, grotte de pierre et un majestueux Ginkgo biloba centenaire. Venez redécouvrir l’histoire de la maison et de son jardin en compagnie d’une médiatrice.



Vendredi 6, samedi 7 & dimanche 8 juin, de 17h00 à 18h00

Gratuit sans réservation



>> Empreintes et pigments atelier de teinture végétale atelier.



À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins 2025, le Centre d’Art Contemporain Passages vous invite à explorer un écrin de verdure méconnu en plein cœur de Troyes le jardin de la maison Marot. Dans le cadre de l’exposition Time after Time de Vanessa Brown (16 mai 9 août), qui interroge le travail domestique des femmes, l’art textile et l’univers de l’apothicairerie, nous proposons à nos jeunes visiteur·euse·s un atelier de teinture végétale. Découvrez la technique de l’impression végétale par martelage et repartez avec votre tote-bag personnalisé.



Samedi 7 & dimanche 8 juin, de 14h00 à 16h00

Atelier payant Sur réservation (nombre de places limité à 12 par atelier) .

