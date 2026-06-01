Rendez-vous aux jardins, Ramier, Roques

Rendez-vous aux jardins Dimanche 7 juin, 10h30 Ramier Haute-Garonne

Gratuit, tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Dans le cadre de l’événement national Rendez-vous aux jardins, le Moulin, en partenariat avec l’association du Potager Roquois, a imaginé une journée conviviale autour des jardins et de la nature :

10h30 – 11h30 : Atelier « donne un sourire à ton pot » (à destination du secours catholique + participation libre )

11h45 -12h30 : Apéritif avec animation musicale

12h30 : Repas africain solidaire assuré par l’association « Main dans la Main » – plats proposés = Colombo, Dinde au curry, Bissap (boisson africaine sans alcool) – Prix 15€

14h – 16h : Atelier fabrication d’instruments en cougourdons sur inscription au Moulin (à partir de 7 ans) – gratuit sur réservation 07 64 36 59 61

17h – 18h15 : Conférence musicale Cougourdonnesque – tout public, gratuit

19h : Repas Africain – réservation sur place

Ramier Place du Ramier Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 20 41 10 »}]

Le Moulin et l’association du Potager Roquois vous proposent une journée dédiée aux jardins et à la convivialité. le moulin potager roquois

Ville de Roques