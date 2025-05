Rendez-vous aux jardins Rencontres avec des artistes – Place d’Abstatt Dinan, 7 juin 2025 15:00, Dinan.

Dans le cadre de Rendez-vous aux jardins

De 15h à 15h30

Rencontre et visite d’exposition avec Emma Seferian « Le kleenex, le drap de lit et l’étendard »

Emma Seferian travaille différents médiums broderie, peinture, céramique autour des thématiques des mémoires et transmissions intergénérationnelles.

Exposition visible du 7 juin au 24 août

De 15h30 à 17h

Ouverture de l’atelier de Norah Cottencin, artiste en résidence « Traces et Territoire » Accueillie en résidence, Norah Cottencin travaille sur la thématique de la cartographie en réalisant des collectages de témoignages et d’objets notamment en vue de créer une exposition d’œuvres qui en seront la traduction.

Exposition visible du 28 juin au 28 septembre .

Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 65

