« Rendez-vous aux jardins » est un évènement annuel chaque 1er weekend de juin, cette année les 6, 7 et 8 juin, Le samedi et le dimanche, une visite guidée du Jardin méditerranéen sera prévue à 14H30 pour une durée de 1H30. Le domaine de Balaussan proposera le dimanche 8 à partir de 16h pour les visiteurs une dégustation de leurs vins de cépages.

Rue de la Tour

Roquebrun 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 89 55 29 jardinroquebrun@free.fr

English :

« Rendez-vous aux jardins » is an annual event held on the 1st weekend of June, this year on June 6, 7 and 8. On Saturday and Sunday, a guided tour of the Mediterranean Garden will take place at 2.30 pm, lasting 1.30 hours. On Sunday 8th, starting at 4pm, the Domaine de Balaussan will be offering visitors a tasting of their varietal wines.

German :

das « Rendez-vous aux jardins » ist eine jährliche Veranstaltung an jedem ersten Wochenende im Juni, dieses Jahr am 6., 7. und 8. Juni. Am Samstag und Sonntag findet um 14:30 Uhr eine 1,5-stündige Führung durch den Mediterranen Garten statt. Die Domaine de Balaussan bietet am Sonntag, den 8. Juni ab 16 Uhr eine Weinprobe an.

Italiano :

il « Rendez-vous aux jardins » è un evento annuale che si tiene ogni 1° fine settimana di giugno, quest’anno il 6, 7 e 8. Sabato e domenica, alle 14.30 si terrà una visita guidata al Giardino Mediterraneo della durata di 1,5 ore. Domenica 8, dalle 16.00, il Domaine de Balaussan offrirà ai visitatori una degustazione dei suoi vini varietali.

Espanol :

« Rendez-vous aux jardins » es un acontecimiento anual que se celebra cada primer fin de semana de junio, este año los días 6, 7 y 8. El sábado y el domingo, a las 14.30 h, habrá una visita guiada al Jardín Mediterráneo de una hora y media de duración. El domingo 8, a partir de las 16.00 h, el Domaine de Balaussan ofrecerá a los visitantes una degustación de sus vinos varietales.

