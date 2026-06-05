Rendez-vous aux Jardins Jardin botanique littoral Saint-Jean-de-Luz
Rendez-vous aux Jardins Jardin botanique littoral Saint-Jean-de-Luz samedi 6 juin 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Rendez-vous aux Jardins
Jardin botanique littoral 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz participe à l’édition 2026 des Rendez-vous aux jardins , manifestation nationale organisée le premier week-end de juin.
Le thème de cette année est la vue. À cette occasion, l’entrée du jardin sera gratuite les samedi 6 et dimanche 7 juin 2026, de 10h à 18h, pour les visites en autonomie.
Un atelier au programme Le samedi 6 juin, de 10h à 12h, le jardin propose un atelier intitulé À la découverte des fleurs . Au programme comprendre la diversité des couleurs, les odeurs et le rôle des fleurs pour les végétaux — sexualité, pollinisation, communication. Munis d’une loupe, les participants partiront à la découverte du monde des fleurs lors d’une sortie botanique. Cet atelier est ouvert à tous les publics. Il est gratuit, sur inscription. .
Jardin botanique littoral 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 34 59 botanique@saintjeandeluz.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rendez-vous aux Jardins
L’événement Rendez-vous aux Jardins Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché Les Halles Saint-Jean-de-Luz 5 juin 2026
- Micro-folie Causerie artistique ! Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz 5 juin 2026
- Projection: Les Rencontres Animées Cinéma Le Select Saint-Jean-de-Luz 5 juin 2026
- Concert Louis XIV et Marie-Thérèse d’Autriche Mairie salle du conseil Saint-Jean-de-Luz 6 juin 2026
- Invitation au voyage !, Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-de-Luz 6 juin 2026