Rendez-vous aux Jardins Jardin botanique littoral Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Rendez-vous aux Jardins

Jardin botanique littoral 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz participe à l’édition 2026 des Rendez-vous aux jardins , manifestation nationale organisée le premier week-end de juin.

Le thème de cette année est la vue. À cette occasion, l’entrée du jardin sera gratuite les samedi 6 et dimanche 7 juin 2026, de 10h à 18h, pour les visites en autonomie.

Un atelier au programme Le samedi 6 juin, de 10h à 12h, le jardin propose un atelier intitulé À la découverte des fleurs . Au programme comprendre la diversité des couleurs, les odeurs et le rôle des fleurs pour les végétaux — sexualité, pollinisation, communication. Munis d’une loupe, les participants partiront à la découverte du monde des fleurs lors d’une sortie botanique. Cet atelier est ouvert à tous les publics. Il est gratuit, sur inscription. .

Jardin botanique littoral 31 rue Gaëtan Bernoville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 34 59 botanique@saintjeandeluz.fr

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English : Rendez-vous aux Jardins

L’événement Rendez-vous aux Jardins Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Pays Basque