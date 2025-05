Rendez-vous aux jardins – Senonches, 8 juin 2025 14:00, Senonches.

Découverte du Parc de l’auberge de la Pomme de Pin. Présentation du milieu naturel de ce qui fut autrefois un étang ainsi que l’aspect historique avec les remparts de la ville de Senonches. Réservation conseillée.

15 Rue Michel Cauty

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59 tourisme@foretsduperche.fr

English :

Discover the Parc de l’Auberge de la Pomme de Pin. Presentation of the natural environment of what was once a pond, as well as the historical aspect with the ramparts of the town of Senonches. Reservations recommended.

German :

Entdeckung des Parks der Auberge de la Pomme de Pin. Vorstellung der natürlichen Umgebung dessen, was einst ein Teich war, sowie des historischen Aspekts mit den Stadtmauern von Senonches. Reservierung empfohlen.

Italiano :

Scoprite il parco dell’Auberge de la Pomme de Pin. Presentazione dell’ambiente naturale di quello che un tempo era uno stagno e dell’aspetto storico con i bastioni della città di Senonches. Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Descubra el parque del Auberge de la Pomme de Pin. Presentación del entorno natural de lo que fue un estanque, así como del aspecto histórico con las murallas de la ciudad de Senonches. Se recomienda reservar.

