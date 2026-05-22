Rendez-vous aux jardins Jardin des Grimpantes Sepvigny

Sepvigny

Rendez-vous aux jardins

Jardin des Grimpantes Chemin d’Uruffe Sepvigny Meuse

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Le ministère de la Culture vous donne rendez-vous dans 2 200 parcs et jardins en France et environ 600 jardins répartis dans vingt autres pays européens. A cette occasion de nombreux professionnels jardiniers, propriétaires, paysagistes, botanistes, guides … seront mobilisés pour partager avec les visiteurs leurs passions des jardins et leurs savoir-faire.

Sur le territoire de la Codecom de Commercy Void Vaucouleurs, venez visiter le Jardin des Grimpantes, à Sepvigny.Tout public

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Jardin des Grimpantes Chemin d’Uruffe Sepvigny 55140 Meuse Grand Est +33 6 09 69 28 69 houotvegetaux@gmail.com

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English :

The French Ministry of Culture invites you to visit 2,200 parks and gardens in France and around 600 gardens in twenty other European countries. A host of professionals gardeners, owners, landscapers, botanists, guides will be on hand to share their passion for gardens and their expertise with visitors.

On the territory of the Codecom de Commercy Void Vaucouleurs, come and visit the Jardin des Grimpantes, in Sepvigny.

L’événement Rendez-vous aux jardins Sepvigny a été mis à jour le 2026-05-22 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS