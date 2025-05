Rendez-vous aux jardins – Château de La Flocellière Sèvremont, 7 juin 2025 14:00, Sèvremont.

Vendée

Rendez-vous aux jardins Château de La Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-06-07 17:00:00

Date(s) :

2025-06-07

2025-06-08

Rendez-vous aux jardins au château de la Flocellière

Contes le samedi à 14h/15h/16h/17h.

Visite guidée et chasse au trésor le samedi et dimanche à 15h/16h/17h. .

Château de La Flocellière 30 Rue du Château

Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 22 03 contact@chateaudelaflocelliere.com

English :

Rendez-vous in the gardens at Château de la Flocellière

German :

Rendez-vous aux jardins im Schloss La Flocellière

Italiano :

Appuntamento nei giardini dello Château de la Flocellière

Espanol :

Cita en los jardines del castillo de la Flocellière

L’événement Rendez-vous aux jardins Sèvremont a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges