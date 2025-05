RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – Soissons, 7 juin 2025 10:30, Soissons.

Au coeur de cette 22e édition, la pierre sera valorisée sous toutes ses

formes ponts, murs, statues, pierres mémorielles, curiosités locales…

A Soissons, les visites de la cathédrale, de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes et de

l’abbaye Saint-Médard mettront en valeur la pierre du Soissonnais.

Le samedi 7 juin à 10h30 balade commentée « LE CHEMIN VILLERS-LA-FOSSE »

Renseignements et réservation au CIAP au 03 23 93 30 56 ou patrimoine@ville-soissons.fr

Gratuit

Dimanche 8 juin de 9hh30 à 11h30 « SUR LA PISTE DES FEUILLES POMMIERS ET LA GOUVERNE MALADE »

Au fil des indices, suivez la piste des feuilles et apprenez à reconnaître quelques arbres et arbustes, gardiens silencieux et majestueux de la forêt.

Renseignements au CIAP au 03 23 93 30 56 ou patrimoine@ville-soissons.fr

Inscription auprès du conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France au 03 22 89 63 96 ou

reservation@cen-hautsdefrance.org

Gratuit

Circuit en autonomie avec guide à retirer au CIAP, abbaye Saint-Jean-des-Vignes « LA PIERRE FRITE DE CROUY »

Récemment remis en état, le chemin qui vous mènera à cette curiosité

naturelle est un beau prétexte à une sortie familiale

Rendez-vous devant la ferme de la Perrière.

Renseignements au 03 23 93 30 56

Gratuit. 0 .

Rue Saint-Jean

Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

