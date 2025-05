RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – ENSAV CROUS Toulouse, 6 juin 2025 07:00, Toulouse.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS ENSAV CROUS 56 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Trois jours pour fêter les jardins qui vous ouvrent leurs portes, parfois à titre exceptionnel ! “Jardins de pierres, pierres de jardins”, voici le thème de cette édition 2025.

Depuis toujours, le jardin met tous vos sens en éveil, il vous fait rêver et vous souvenir, il stimule votre imagination et vous procure bonheur, sérénité et félicité.

Découvrez la richesse et la variété des parcs et des jardins (parcs paysagers, jardins réguliers, botaniques, exotiques, nourriciers, partagés…) et rencontrez les acteurs des jardins (propriétaires, jardiniers, botanistes…). Au coeur de cette 22e édition, la pierre est valorisée sous toutes ses formes fontaines, cascades, ponts, murs, statues, mobiliers de jardin, grottes, canaux…

Tout au long du week-end, des milliers d’animations sont mises en place pour tous les publics, néophytes et amateurs éclairés visites guidées, démonstrations de savoir-faire, échanges avec les professionnels (botanistes, jardiniers, paysagistes,…), promenades musicales, concerts…

VENEZ DÉCOUVRIR LES JARDINS DE TOULOUSE Le jardin Raymond VI, le jardin du Grand Rond, le jardin Japonais, le jardin botanique Henri-Gaussen, les jardins du Muséum, et le parc du château de la Reynerie.

Et en plus, l’office de tourisme de Toulouse vous propose une visite guidée du Jardin Japonais.(La réservation est conseillée, le nombre de place étant limité).

Découvrez le programme complet sur le site officiel des Rendez-Vous aux Jardins. .

English :

Three days to celebrate the gardens that open their doors to you, sometimes on an exceptional basis! Gardens of stones, stones of gardens » is the theme of this 2025 edition.

German :

Drei Tage, um die Gärten zu feiern, die ihre Türen für Sie öffnen, manchmal ausnahmsweise! « Gärten aus Steinen, Steine aus Gärten », so lautet das Thema der Ausgabe 2025.

Italiano :

Tre giorni per celebrare i giardini che vi aprono le loro porte, a volte in via eccezionale! Giardini di pietre, pietre di giardini » è il tema dell’evento di quest’anno, 2025.

Espanol :

Tres días para celebrar los jardines que le abren sus puertas, a veces de forma excepcional. Jardines de piedras, piedras de jardines » es el lema de la edición de este año, 2025.

