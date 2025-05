Rendez-vous aux jardins Une parenthèse nature au coeur de Montbazon – Montbazon, 7 juin 2025 14:00, Montbazon.

Indre-et-Loire

Rendez-vous aux jardins Une parenthèse nature au coeur de Montbazon Rue des Douves Montbazon Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-06-07 18:00:00

2025-06-07

Rendez-vous aux jardins une parenthèse nature au coeur de Montbazon

Samedi 7 juin de 14h à 18h. Entrée libre et gratuite.

Plusieurs partenaires présents LPO, SEPANT, SHOT, Communauté de Commune Touraine Vallée de l’Indre.

Conseils pratiques de jardinage, sensibilisation à la préservation des zones humides, fabrication de nichoirs et dortoirs…. et autres ateliers communaux vous attendent. .

Rue des Douves

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 01 30 culture@ville-montbazon.fr

English :

A weekend not to be missed! Program: 5 Senses Workshop: Explore and stimulate your senses through fun and educational activities. Heritage workshop: Immerse yourself in the history and secrets of gardens. Plant swap: Swap plants and discover new varieties…

German :

Rendez-vous aux jardins eine Auszeit in der Natur im Herzen von Montbazon

Samstag, den 7. Juni von 14:00 bis 18:00 Uhr. Freier und kostenloser Eintritt.

Mehrere Partner sind anwesend: LPO, SEPANT, SHOT, Communauté de Commune Touraine Vallée de l’Indre.

Italiano :

Rendez-vous nei giardini: una parentesi naturale nel cuore di Montbazon

Sabato 7 giugno dalle 14.00 alle 18.00. Ingresso libero.

Presenti diversi partner: LPO, SEPANT, SHOT, Communauté de Commune Touraine Vallée de l’Indre.

Espanol :

Cita en los jardines un paréntesis natural en el corazón de Montbazon

Sábado 7 de junio de 14.00 a 18.00 h. Entrada gratuita.

Varios socios presentes: LPO, SEPANT, SHOT, Communauté de Commune Touraine Vallée de l’Indre.

