Rendez-vous aux jardins – Villers-lès-Nancy, 7 juin 2025

Meurthe-et-Moselle

Rendez-vous aux jardins 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Samedi 2025-06-07 14:00:00

2025-06-08 18:00:00

2025-06-07

Le Jardin botanique participe à une nouvelle édition de l’événement national Rendez-vous aux jardins qui est cette année sur le thème Jardins de pierre, pierres de jardins. Une occasion de mettre à l’honneur les rocailles de l’alpinum, dont les floraisons sont superbes à cette période. Des animations seront proposées autour des adaptations des plantes alpines, de leur utilisation, de la fabrication d’une petite auge ou de la découverte des plantes-cailloux.

Infos pratiques

– Jardin ouvert de 09h00 à 18h00

– Animations gratuites

– Entrée dans les serres tropicales payantesTout public

100 rue du jardin-botanique

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47

English :

The Botanic Garden is once again taking part in the national Rendez-vous aux jardins event, this year on the theme: Gardens of stone, stones of gardens. This is an opportunity to showcase the rock gardens of the alpinum, which are in superb bloom at this time of year. Activities will focus on adaptations of alpine plants, how to use them, how to make a small trough and how to discover stone plants.

Practical info

– Garden open from 09:00 to 18:00

– Activities free of charge

– Entrance to tropical greenhouses not free

German :

Der Botanische Garten nimmt an einer neuen Ausgabe der nationalen Veranstaltung Rendez-vous aux jardins teil, die dieses Jahr unter dem Motto steht: Steingärten, Gartensteine. Eine Gelegenheit, die Steingärten des Alpinums zu ehren, die zu dieser Jahreszeit prächtig blühen. Es werden Animationen angeboten, die sich mit den Anpassungen der Alpenpflanzen, ihrer Verwendung, der Herstellung eines kleinen Trogs oder der Entdeckung von Steinpflanzen befassen.

Praktische Infos

– Garten geöffnet von 09:00 bis 18:00 Uhr

– Animationen kostenlos

– Eintritt in die tropischen Gewächshäuser kostenpflichtig

Italiano :

L’Orto Botanico partecipa nuovamente all’evento nazionale Rendez-vous aux jardins, quest’anno sul tema: Giardini di pietra, pietre di giardini. Si tratta di un’occasione per rendere omaggio ai giardini rocciosi dell’alpinum, che in questo periodo dell’anno sono in splendida fioritura. Ci saranno anche eventi incentrati sugli adattamenti delle piante alpine, su come utilizzarle, su come realizzare un trogolo e su come scoprire le piante di pietra.

Informazioni pratiche:

– Il giardino è aperto dalle 09:00 alle 18:00

– Attività gratuite

– Ingresso alle serre tropicali a pagamento

Espanol :

El Jardín Botánico participa de nuevo en la manifestación nacional Rendez-vous aux jardins, este año sobre el tema: Jardines de piedra, piedras de jardines. Es la ocasión de rendir homenaje a los jardines rocosos del alpinum, que en esta época del año florecen magníficamente. También habrá actos centrados en las adaptaciones de las plantas alpinas, cómo utilizarlas, cómo hacer un abrevadero y cómo descubrir las plantas de piedra.

Información práctica:

– Jardín abierto de 09:00 a 18:00

– Actividades gratuitas

– Entrada a los invernaderos tropicales de pago

