Rendez-vous aux jardins Visite découverte d’un jardin historique Parc du château de Couellan Guitté

Guitté

Rendez-vous aux jardins Visite découverte d’un jardin historique

Parc du château de Couellan Lieu-dit Château de Couellan Guitté Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 20:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Grand parc de 5 ha, au milieu des bois, en bordure de la vallée de la Rance. Arbres séculaires et remarquables, grande charmille, azalées, rhododendrons, rosiers anciens et divers. Nombreuses constructions du XIVe au XVIIIe siècle château Louis XIII et Louis XVI, chapelle et orangerie agrémentent jardins en terrasses et jardin anglais.

La vue en perspectives

– un jardin qui s’ouvre sur la vallée de la Rance

– les directions axées sur la rose des vents

– un jardin en symétrie .

Parc du château de Couellan Lieu-dit Château de Couellan Guitté 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 77 03 01 51

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English :

L’événement Rendez-vous aux jardins Visite découverte d’un jardin historique Guitté a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme