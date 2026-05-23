Rendez-vous aux jardins visite du jardin de la Commanderie de Sallebruneau Commanderie de Sallebruneau Frontenac

Frontenac

Rendez-vous aux jardins visite du jardin de la Commanderie de Sallebruneau

Commanderie de Sallebruneau 8 Chemin de la Commanderie Frontenac Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 13:00:00

fin : 2026-06-07 15:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Pour les Rendez-vous aux jardins, l’Association les Recherches Archéologiques Girondines propose une visite libre du jardin d’inspiration médiévale de plantes tinctoriales, médicinales ou textiles. Il a été créé en 1998, d’une superficie de 400 m², par une association de bénévoles, d’aprés des plantes référencées dans le De Villis . Ce jardin est développé depuis 1998 en prenant en compte de nombreuses sources médiévales (traités, enluminures, études historiques et botaniques…). Il réunit une centaine d’espèces connues au Moyen Âge pour leurs propriétés médicinales ou leurs usages alimentaires, tinctoriaux ou textiles, connus à cette époque. Entrée libre, dons acceptés. .

Commanderie de Sallebruneau 8 Chemin de la Commanderie Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 53 45

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English : Rendez-vous aux jardins visite du jardin de la Commanderie de Sallebruneau

L’événement Rendez-vous aux jardins visite du jardin de la Commanderie de Sallebruneau Frontenac a été mis à jour le 2026-05-23 par OT de l’Entre-deux-Mers