Rendez-vous aux jardins – Yzeure, 8 juin 2025 07:00, Yzeure.

Allier

Rendez-vous aux jardins Place Jules-Ferry Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

22e édition des Rendez-vous aux jardins sur le thème « Jardins de pierre, pierres de jardin ».

Place Jules-Ferry

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com

English :

22nd Rendez-vous aux jardins on the theme « Gardens of stone, stones of garden ».

German :

22. Ausgabe der Rendez-vous aux jardins mit dem Thema « Steingärten, Gartensteine ».

Italiano :

la 22ª edizione dell’evento Rendez-vous aux jardins, sul tema « Giardini di pietra, pietre in giardino ».

Espanol :

22ª edición de Rendez-vous aux jardins, sobre el tema « Jardines de piedra, piedras en el jardín ».

L’événement Rendez-vous aux jardins Yzeure a été mis à jour le 2025-05-26 par Office du tourisme de Moulins & sa région