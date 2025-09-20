Rendez-vous aux trois églises de Campuzan pour des visites guidées ! Campuzan Campuzan
Rendez-vous aux trois églises de Campuzan pour des visites guidées ! Samedi 20 septembre, 14h30, 15h45, 16h45 Campuzan Hautes-Pyrénées
Gratuit. Rendez-vous aux trois églises aux horaires indiquées pour assister aux visites commentées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00
Fin : 2025-09-20T16:45:00 – 2025-09-20T17:30:00
⛪ Visite guidée des églises de Campuzan
Partez à la découverte de trois églises du territoire lors d’un parcours guidé.
Rendez-vous directement à chaque église, à l’horaire indiqué, pour retrouver un guide sur place.
Prévoir un trajet en voiture entre chaque lieu.
14h30 : église de Tajan
15h45 : église de Campuzan
16h45 : église de Betpouy
Campuzan 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie
© Ibanez J-Louis