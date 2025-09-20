Rendez-vous aux trois églises de Campuzan pour des visites guidées ! Campuzan Campuzan

Gratuit. Rendez-vous aux trois églises aux horaires indiquées pour assister aux visites commentées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T16:45:00 – 2025-09-20T17:30:00

Partez à la découverte de trois églises du territoire lors d’un parcours guidé.

Rendez-vous directement à chaque église, à l’horaire indiqué, pour retrouver un guide sur place.

Prévoir un trajet en voiture entre chaque lieu.

14h30 : église de Tajan

15h45 : église de Campuzan

16h45 : église de Betpouy

Campuzan 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie

⛪ Visite guidée des églises de Campuzan

© Ibanez J-Louis