Rendez-vous avec Emile Loubon ! Ferrières Martigues 3 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Rendez-vous avec Emile Loubon ! Jeudi 3 juillet 2025 de 17h à 19h. Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues Bouches-du-Rhône

Autour de l’oeuvre « Vue de Martigues, le port » d’Emile Loubon. Au musée Ziem, en centre-ville de Martigues, quartier de Ferrières. Entrée gratuite.

Regards croisés de l’historien de l’art, l’archiviste et l’archéologue sur « Vue de Martigues, le port » d’Emile Loubon exposé pour la première fois à Martigues.

Dans le cadre de l’exposition « Voyages, relier le monde », visible du 17 mai au 1er octobre 2025. .

Ferrières Boulevard du 14 juillet

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 41 39 60 musee@ville-martigues.fr

English :

Around the work ‘Vue de Martigues, le port’ by Emile Loubon. At the Musée Ziem, in the Ferrières district of Martigues town centre. Free admission.

German :

Rund um das Werk „Vue de Martigues, le port“ von Emile Loubon. Im Museum Ziem, im Stadtzentrum von Martigues, Viertel Ferrières. Freier Eintritt.

Italiano :

Intorno all’opera « Vue de Martigues, le port » di Emile Loubon. Al Musée Ziem, nel quartiere Ferrières del centro di Martigues. Ingresso libero.

Espanol :

En torno a la obra Vue de Martigues, le port de Emile Loubon. En el Museo Ziem, en el barrio de Ferrières, en el centro de Martigues. Entrada gratuita.

