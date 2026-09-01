Informations pratiques

Saint-Macaire

Rendez-vous avec Garonne Balade naturaliste

Parking des remparts Saint-Macaire Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 11:30:00

Date(s) :

2026-09-12

L’association l’Auringleta vous fera découvrir les palus de Garonne, leurs richesses faunistiques et floristiques lors de cette balade de 1h30.

Balade programmée dans le cadre des Rendez-vous avec Garonne.

Inscription obligatoire. .

Parking des remparts Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00 contact@lagirondedusud.com

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English : RDV avec Garonne Balade naturaliste avec l’Auringleta

L’événement Rendez-vous avec Garonne Balade naturaliste Saint-Macaire a été mis à jour le 2026-06-06 par La Gironde du Sud