Rendez-vous avec Garonne Balade naturaliste Saint-Macaire
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Macaire
Informations pratiques
Saint-Macaire
Rendez-vous avec Garonne Balade naturaliste
Parking des remparts Saint-Macaire Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 11:30:00
Date(s) :
2026-09-12
L’association l’Auringleta vous fera découvrir les palus de Garonne, leurs richesses faunistiques et floristiques lors de cette balade de 1h30.
Balade programmée dans le cadre des Rendez-vous avec Garonne.
Inscription obligatoire. .
Parking des remparts Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00 contact@lagirondedusud.com
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English : RDV avec Garonne Balade naturaliste avec l’Auringleta
L’événement Rendez-vous avec Garonne Balade naturaliste Saint-Macaire a été mis à jour le 2026-06-06 par La Gironde du Sud