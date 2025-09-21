Rendez-vous avec Garonne Le carrelet de la Cale Lestiac-sur-Garonne
Rendez-vous avec Garonne Dimanche 21 septembre, 11h30 Le carrelet de la Cale Gironde
Concert gratuit. Réservation conseillée pour se restaurer.
Début : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T19:00:00
Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T19:00:00
À partir de 11h30 : apéro-concert avec Les Huit de Maremne, chants marins et ballades celtiques.
Sur place, pour le déjeuner : huîtres et petite restauration.
Toute la journée : exposition « La Garonne d’hier et d’aujourd’hui ».
Visites guidées de la cale au Cap Horn, ateliers de nœuds marins (pommes de touline, machine à cordager).
14h15 : départ du Carrelet de Lestiac-sur-Garonne pour la balade bucolique et instructive des Amis de la Nature → cheminement jusqu’à Rions (ancien port), avec commentaires de l’historien David Souny.
Le carrelet de la Cale Chemin de Rousselin, 33550 Lestiac-sur-Garonne Lestiac-sur-Garonne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine Carrelet reconstruit à l'emplacement de l'ancien débarcadère pour le bateau à vapeur Bordeaux-Cadillac. Parking
