Rendez-vous avec la cie La Migration Le Plongeoir Le Mans

Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe
Début : 2026-04-03 18:30:00
fin : 2026-04-03
2026-04-03
À l’issue de six jours de résidence au Plongeoir, la cie Inéluctable vous ouvre les portes de son espace de création. La compagnie travaille à la création de son nouveau spectacle C’est carré, un spectacle de cirque dansé qui nous invite à plonger dans un univers intimiste, drôle et acrobatique.
Le Plongeoir accueille la compagnie La Migration résidence de création au Chapiteau du jeudi 30 mars au samedi
Dans Par-delà l’horizon, une acrobate oscille entre l’aérien et le terrien, entre la suspension et le funambulisme, entre la puissance et la vulnérabilité. À 7 mètres de hauteur, elle évolue sur une éolienne à deux pales, faite de métal et de bois, inspirée des sculptures d’Alexandre Calder et de Jean Clareboudt. Cette scénographie/agrès tente d’extirper l’acrobate de la gravité qu’elle subit. Elle cherche un déséquilibre entre l’acte acrobatique et une forme de grâce corporelle. .
Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
Following a six-day residency at Le Plongeoir, Inéluctable opens the doors to its creative space. The company is working on the creation of its new show C?est carré, a danced circus show that invites us to plunge into an intimate, funny and acrobatic universe.
