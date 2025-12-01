Rendez-vous avec la Lune à Paimpont

Esplanade de Brocéliande Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2026-01-04 20:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Venez découvrir un nouveau spectacle conte et lumière merveilleux, une nouvelle création de Spectaculaires, allumeurs d’images sur un conte original inédit de Linda Lopez, sur l’abbaye de Paimpont.

Projections du 19 décembre au 4 janvier / de 18h à 20h (toutes les 30min, dernière à 19h30)

Petites restauration sur place et boissons chaudes

Esplanade de l’abbaye de Paimpont / Gratuit .

Esplanade de Brocéliande Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

English :

L’événement Rendez-vous avec la Lune à Paimpont Paimpont a été mis à jour le 2025-11-30 par Office de Tourisme de Brocéliande