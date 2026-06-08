RENDEZ-VOUS AVEC LA NUIT, SPECTACLE ET ÉCOUTE DE LA NATURE FOSSE Fosse
jeudi 13 août 2026 · Fosse
Informations pratiques
Fosse
RENDEZ-VOUS AVEC LA NUIT, SPECTACLE ET ÉCOUTE DE LA NATURE FOSSE
Fosse Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13 22:30:00
Date(s) :
2026-08-13
La culture et la nature se croisent en cette soirée estivale, sous le signe de la trame noire. Un spectacle réalisé par le Compagnie Midi à l’Ouest laissera ensuite place à une excursion autour du village à l’écoute de la faune nocturne.
A partir de 10 ans
Gratuit
Inscriptions www.parc.corbieres-fenouilledes.fr/agenda
Organisé par PNR Corbières Fenouillèdes et la Compagnie Midi à l’Ouest
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Fosse 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
Culture and nature meet on this summer evening, under the sign of the black screen. A show by Compagnie Midi à l’Ouest will then give way to an excursion around the village to listen to the nocturnal fauna.
Ages 10 and up
Free
Registration: www.parc.corbieres-fenouilledes.fr/agenda
Organized by PNR Corbières Fenouillèdes and Compagnie Midi à l’Ouest
L’événement RENDEZ-VOUS AVEC LA NUIT, SPECTACLE ET ÉCOUTE DE LA NATURE FOSSE Fosse a été mis à jour le 2026-06-08 par OTI FENOUILLEDES