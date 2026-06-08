Informations pratiques

Fosse

RENDEZ-VOUS AVEC LA NUIT, SPECTACLE ET ÉCOUTE DE LA NATURE FOSSE

Fosse Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:00:00

fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :

2026-08-13

La culture et la nature se croisent en cette soirée estivale, sous le signe de la trame noire. Un spectacle réalisé par le Compagnie Midi à l’Ouest laissera ensuite place à une excursion autour du village à l’écoute de la faune nocturne.

A partir de 10 ans

Gratuit

Inscriptions www.parc.corbieres-fenouilledes.fr/agenda

Organisé par PNR Corbières Fenouillèdes et la Compagnie Midi à l’Ouest

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Fosse 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

Culture and nature meet on this summer evening, under the sign of the black screen. A show by Compagnie Midi à l’Ouest will then give way to an excursion around the village to listen to the nocturnal fauna.

Ages 10 and up

Free

Registration: www.parc.corbieres-fenouilledes.fr/agenda

Organized by PNR Corbières Fenouillèdes and Compagnie Midi à l’Ouest

L’événement RENDEZ-VOUS AVEC LA NUIT, SPECTACLE ET ÉCOUTE DE LA NATURE FOSSE Fosse a été mis à jour le 2026-06-08 par OTI FENOUILLEDES