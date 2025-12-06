Rendez-vous avec le Père Noël Maison du Père Noël Aubagne

Rendez-vous avec le Père Noël

Samedi 6 décembre 2025 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

Photos autonomes.

Dimanche 7 décembre 2025 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

Photo offerte.

Samedi 13 décembre 2025 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

Photo offerte.

Dimanche 14 décembre 2025 de 14h à 18h30 et de 10h à 12h30.

Photos autonomes.

Samedi 20 décembre 2025 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

Photo offerte.

Dimanche 21 décembre 2025 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

Photos autonomes.

Mercredi 24 décembre 2025 de 10h à 12h30 et de 14h à 16h.

Photos autonomes. Maison du Père Noël Cours Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-24

Le Père Noël sera présent pour accueillir les enfants et immortaliser votre rencontre.Familles

N’oubliez pas votre appareil-photo pour conserver le souvenir de cet instant magique.

A certaines dates , une photo sera offerte par le photographe attitré du père Noël. .

Maison du Père Noël Cours Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Santa Claus will be on hand to welcome the children and immortalize your meeting.

German :

Der Weihnachtsmann wird anwesend sein, um die Kinder zu begrüßen und Ihre Begegnung zu verewigen.

Italiano :

Babbo Natale sarà a disposizione per accogliere i bambini e immortalare la vostra visita.

Espanol :

Papá Noel estará presente para dar la bienvenida a los niños e inmortalizar su visita.

L’événement Rendez-vous avec le Père Noël Aubagne a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile