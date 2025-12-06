Rendez-vous avec le Père Noël Maison du Père Noël Aubagne
Rendez-vous avec le Père Noël Maison du Père Noël Aubagne samedi 6 décembre 2025.
Rendez-vous avec le Père Noël
Samedi 6 décembre 2025 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Photos autonomes.
Dimanche 7 décembre 2025 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Photo offerte.
Samedi 13 décembre 2025 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Photo offerte.
Dimanche 14 décembre 2025 de 14h à 18h30 et de 10h à 12h30.
Photos autonomes.
Samedi 20 décembre 2025 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Photo offerte.
Dimanche 21 décembre 2025 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Photos autonomes.
Mercredi 24 décembre 2025 de 10h à 12h30 et de 14h à 16h.
Photos autonomes. Maison du Père Noël Cours Foch Aubagne Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-14
2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-24
Le Père Noël sera présent pour accueillir les enfants et immortaliser votre rencontre.Familles
N’oubliez pas votre appareil-photo pour conserver le souvenir de cet instant magique.
A certaines dates , une photo sera offerte par le photographe attitré du père Noël. .
Maison du Père Noël Cours Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Santa Claus will be on hand to welcome the children and immortalize your meeting.
German :
Der Weihnachtsmann wird anwesend sein, um die Kinder zu begrüßen und Ihre Begegnung zu verewigen.
Italiano :
Babbo Natale sarà a disposizione per accogliere i bambini e immortalare la vostra visita.
Espanol :
Papá Noel estará presente para dar la bienvenida a los niños e inmortalizar su visita.
