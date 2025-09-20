Rendez-vous avec Les Amis des Archives Archives départementales du Tarn-et-Garonne Montauban

Rendez-vous avec Les Amis des Archives 20 et 21 septembre Archives départementales du Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Asssociation qui œuvre à la sauvegarde et à la mise en valeur de documents relatifs à l’histoire départementale, Les Amis des Archives de Tarn-et-Garonne vous donnent rendez-vous tout au long du week-end.

Ils vous accueillent sur leur stand pour vous présenter leurs activité (initiation aux recherches, séances paléographiques, valorisation de documents) et pour vous faire jouer. Vous vous êtes lancé dans des recherches généalogiques ou historiques et vous butez sur un texte d’une écriture qui vous semble illisible… Une spécialiste de la transcription de documents anciens vous livrera quelques clés et conseils pour débuter dans l’apprentissage du déchiffrement des écritures d’autrefois. Un jeu vous fera découvrir quelques personnages célèbres du Tarn-et-Garonne.

Archives départementales du Tarn-et-Garonne 14 avenue du 10e dragon, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie +33563034618 http://www.archives82.fr

