Rendez-vous avec les associations Salle de la Pavelle samedi 6 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-06 09:30 – 13:00

Fidèles au poste, vos associations et surtout tous les bénévoles qu’elles mobilisent n’attendent que vous le samedi 6 septembre de 9h30 à 13h salle et parking de la Pavelle et salle Polyvalente à Saint-Aignan de Grand Lieu !Cette matinée associative est l’occasion pour vous de pouvoir vous inscrire à vos activités et… pourquoi pas vous impliquer dans la vie de votre commune, notamment à l’occasion des Festifolies d’Automne ! __________________________________________INSCRIVEZ-VOUS À VOS ACTIVITÉSLes inscriptions et réinscriptions pour l’année 2025-2026 seront possibles auprès de nombreuses associations aignanaises. Les bénévoles seront également présents pour répondre à toutes vos questions.Des démonstrations seront également présents pour répondre à toutes vos questions.__________________________________________IMPLIQUEZ-VOUS DANS LA VIE DE NOTRE COMMUNELes associations aignanaises participent fortement au dynamisme de Saint-Aignan de Grand lieu en proposant un large éventail d’activités et d’événements, en nous permettant de nous rencontrer, de nous mettre en lien… Le tissu associatif aignanais est riche, il existe grâce à l’investissement de citoyens : rejoignez-les !Vous engager en tant que bénévole, c’est : Partager des moments conviviauxSe sentir utileOffrir le temps que l’on veutTransmettre ses savoirs et acquérir de nouvelles compétencesFaire de nouvelles rencontres __________________________________________DEVENEZ BÉNÉVOLE POUR LES FESTIFOLIES D’AUTOMNE Vous souhaitez vivre une expérience unique tout en contribuant à la réussite d’un événement culturel majeur ? Diverses missions proposées : accueil des artistes, accueil des spectateurs, gestion des stands, orientation du public, encadrement de la parade, équipe technique, brigade verte…Rejoignez-nous pour faire de ce festival un moment inoubliable pour tous !En savoir plus en cliquant ici.__________________________________________INFOS PRATIQUES De 9h30 à 13hSalle et parking de la Pavelle et salle PolyvalenteGratuit et ouvert à tous __________________________________________

