Rendez-vous avec les médiateurs pastoraux du Parc national Col du Soulor Arrens-Marsous

Rendez-vous avec les médiateurs pastoraux du Parc national Col du Soulor Arrens-Marsous vendredi 11 juillet 2025.

Rendez-vous avec les médiateurs pastoraux du Parc national

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 14:00:00

fin : 2025-07-11 16:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Rendez-vous avec les médiateurs pastoraux du Parc national des Pyrénées.

Au programme :

– Sensibilisation et informations sur les bonnes pratiques liées à l’activité pastorale (patous & troupeaux).

– Observation et reconnaissance des rapaces.

Gratuit Tout public.

Animation et rencontre sur le parvis de la Maison du Soulor.

(Replis dans le bâtiment possible en cas de mauvais temps).

.

Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +30 559130098

English :

Rendezvous with pastoral mediators from the Pyrenees National Park.

Program:

– Awareness-raising and information on good pastoral practices (patous & herds).

– Birds of prey observation and recognition.

Free admission ? Open to all.

Activities and meeting in front of the Maison du Soulor.

(In case of bad weather, the building can be closed).

German :

Treffen Sie sich mit den pastoralen Vermittlern des Nationalparks der Pyrenäen.

Auf dem Programm stehen:

– Sensibilisierung und Informationen zu den guten Praktiken im Zusammenhang mit der Weidewirtschaft (Patous & Herden).

– Beobachtung und Erkennung von Greifvögeln.

Kostenlos ? Für jedes Publikum.

Animation und Treffen auf dem Vorplatz des Maison du Soulor.

(Rückzug in das Gebäude bei schlechtem Wetter möglich).

Italiano :

Incontro con i mediatori pastorali del Parco Nazionale dei Pirenei.

In programma:

– Sensibilizzazione e informazione sulle buone pratiche legate all’attività pastorale (patous e mandrie).

– Osservazione e riconoscimento dei rapaci.

Ingresso libero? Aperto al pubblico in generale.

Attività e incontro davanti alla Maison du Soulor.

(In caso di maltempo è possibile ritirarsi nell’edificio).

Espanol :

Conozca a los mediadores pastorales del Parque Nacional de los Pirineos.

En el programa:

– Sensibilización e información sobre las buenas prácticas vinculadas a la actividad pastoral (patous & rebaños).

– Observación y reconocimiento de aves rapaces.

Entrada gratuita Abierto al público en general.

Actividades y encuentro frente a la Maison du Soulor.

(El edificio puede retirarse en caso de mal tiempo).

L’événement Rendez-vous avec les médiateurs pastoraux du Parc national Arrens-Marsous a été mis à jour le 2025-07-08 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65