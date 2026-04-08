Warnécourt

Rendez-vous avec les oiseaux de notre village

Halle de Warnécourt Warnécourt Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Accompagnés d’un ornithologue, partons observer et écouter les oiseaux du territoire de Warnécourt. Rendez‑vous Halle de Warnécourt Horaires 9h00‑12h00 Inscription contact@renard‑asso.org ‑ 03 24 33 54 23 Gratuit et ouvert à tous

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Halle de Warnécourt Warnécourt 08090 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 54 23 contact@renard‑asso.org

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English :

Accompanied by an ornithologist, observe and listen to the birds of the Warnécourt area. Meeting point Halle de Warnécourt Times: 9:00-12:00 Registration: contact@renard?asso.org ? 03 24 33 54 23 Free and open to all

L’événement Rendez-vous avec les oiseaux de notre village Warnécourt a été mis à jour le 2026-04-04 par Ardennes Tourisme