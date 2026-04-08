Rendez-vous avec les oiseaux de notre village Warnécourt
Rendez-vous avec les oiseaux de notre village Warnécourt samedi 25 avril 2026.
Warnécourt
Rendez-vous avec les oiseaux de notre village
Halle de Warnécourt Warnécourt Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Accompagnés d’un ornithologue, partons observer et écouter les oiseaux du territoire de Warnécourt. Rendez‑vous Halle de Warnécourt Horaires 9h00‑12h00 Inscription contact@renard‑asso.org ‑ 03 24 33 54 23 Gratuit et ouvert à tous
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Halle de Warnécourt Warnécourt 08090 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 54 23 contact@renard‑asso.org
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English :
Accompanied by an ornithologist, observe and listen to the birds of the Warnécourt area. Meeting point Halle de Warnécourt Times: 9:00-12:00 Registration: contact@renard?asso.org ? 03 24 33 54 23 Free and open to all
L’événement Rendez-vous avec les oiseaux de notre village Warnécourt a été mis à jour le 2026-04-04 par Ardennes Tourisme
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