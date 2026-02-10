Rendez-vous avec les pros de la montagne Maison de la Montagne Cauterets
Début : 2026-03-01 18:30:00
fin : 2026-03-01 19:00:00
2026-03-01
Présentation des différentes activités montagne proposées à Cauterets.
Gratuit. devant l’office de la montagne. .
Maison de la Montagne CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Presentation of the different mountain activities on offer in Cauterets.
