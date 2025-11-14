Rendez-vous avec l’histoire au Bon Laboureur La Charité-sur-Loire

Rendez-vous avec l’histoire

au Bon Laboureur 1 Quai Romain Mollot La Charité-sur-Loire Nièvre

Gratuit

Conférence sur Les homosexuels dans la société française de 1750 à nos jours animé par Philippe Masanet, agrégé d’histoire, enseignant en classes préparatoires au lycée Henri IV à Paris .

au Bon Laboureur 1 Quai Romain Mollot La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 27 79 lesamisdelagoualante@mailo.fr

