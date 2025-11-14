Rendez-vous avec l’histoire au Bon Laboureur La Charité-sur-Loire
Rendez-vous avec l’histoire au Bon Laboureur La Charité-sur-Loire vendredi 14 novembre 2025.
Rendez-vous avec l’histoire
au Bon Laboureur 1 Quai Romain Mollot La Charité-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 17:30:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Conférence sur Les homosexuels dans la société française de 1750 à nos jours animé par Philippe Masanet, agrégé d’histoire, enseignant en classes préparatoires au lycée Henri IV à Paris .
au Bon Laboureur 1 Quai Romain Mollot La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 27 79 lesamisdelagoualante@mailo.fr
