Rendez-vous avec l’Histoire Paysage comestible – Allemans-du-Dropt 21 juin 2025 10:00

Lot-et-Garonne

Rendez-vous avec l’Histoire Paysage comestible dans le village Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Cette année, la Vieille École vous invite à explorer la Vallée du Dropt. Des paysages, des bastides, des habitants, des moulins et des écluses… tout un programme à découvrir au fil des mois. Pour ce 3ᵉ rendez-vous, le thème abordé est Cœur de Bastides.

Cette année, la Vieille École vous invite à explorer la Vallée du Dropt. Des paysages, des bastides, des habitants, des moulins et des écluses… tout un programme à découvrir au fil des mois. Pour ce rendez-vous, le thème abordé est Paysage comestible. Par une balade le long des chemins, haies et prairies, vous apprendrez à reconnaître les plantes sauvages comestibles et à lire le paysage à travers les récits des anciens et les évolutions des politiques agricoles. Guidée par Marie-José Bireaud, agronome et botaniste, créatrice de Vivent les herbes sauvages, cette balade offre une expérience à la fois gustative, historique et écologique, pour renouer avec les savoirs locaux et questionner l’avenir de nos campagnes. En partenariat avec la librairie La Mauvaise Herbe. .

dans le village

Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 75 76 34 contact@la-vieille-ecole.fr

English : Rendez-vous avec l’Histoire Paysage comestible

This year, La Vieille École invites you to explore the Vallée du Dropt. Landscapes, bastides, inhabitants, mills and locks… a whole program to discover over the months. For this 3? rendez-vous, the theme is C?ur de Bastides.

German : Rendez-vous avec l’Histoire Paysage comestible

In diesem Jahr lädt Sie die Alte Schule ein, das Dropt-Tal zu erkunden. Landschaften, Bastiden, Einwohner, Mühlen und Schleusen… ein ganzes Programm, das es im Laufe der Monate zu entdecken gilt. Das Thema dieses dritten Treffens lautet C?ur de Bastides.

Italiano :

Quest’anno, la Vieille École vi invita a esplorare la Vallée du Dropt. Paesaggi, bastides, abitanti, mulini e chiuse… un intero programma da scoprire nel corso dei mesi. Per questa terza edizione, il tema è C?ur de Bastides.

Espanol : Rendez-vous avec l’Histoire Paysage comestible

Este año, la Vieille École le invita a explorar el Valle del Dropt. Paisajes, bastidas, habitantes, molinos y esclusas… todo un programa para descubrir a lo largo de los meses. Para esta 3ª edición, el tema es Cœur de Bastides.

