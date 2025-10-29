Rendez-vous avec l’Observatoire Loire Balade vélo crues comprendre les enjeux ! Blois

Blois Loir-et-Cher

Début : Mercredi 2025-10-29

Lors d’une balade (entre la Loire et les coteaux en direction de Montlivault), venez découvrir la Loire, échanger sur la problématique des crues (origines, impact, gestion…) et la façon dont l’homme s’est adapté aux aléas de la vie en val de Loire (ouvrages de protection, repères de crues…).

L'Observatoire Loire en collaboration avec la Fédération des Maisons de Loire développe tout une dynamique pour restaurer la culture du risque afin de comprendre les enjeux.

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr

English :

During a walk (between the Loire and the hillsides towards Montlivault), come and discover the Loire, talk about flooding (origins, impact, management…) and how man has adapted to the hazards of life in the Loire valley (protective structures, flood markers…).

German :

Entdecken Sie bei einem Spaziergang (zwischen der Loire und den Hängen in Richtung Montlivault) die Loire, tauschen Sie sich über die Problematik von Hochwassern aus (Ursprünge, Auswirkungen, Bewältigung…) und darüber, wie sich der Mensch an die Unwägbarkeiten des Lebens im Loiretal angepasst hat (Schutzbauten, Hochwassermarken…).

Italiano :

Durante una passeggiata (tra la Loira e le colline verso Montlivault), venite a scoprire la Loira, a discutere i problemi delle inondazioni (origini, impatto, gestione, ecc.) e il modo in cui l’uomo si è adattato ai rischi della vita nella Valle della Loira (strutture di protezione, segnalatori di inondazioni, ecc.).

Espanol :

Durante un paseo (entre el Loira y las laderas hacia Montlivault), venga a descubrir el Loira, hable de los problemas de las inundaciones (orígenes, impacto, gestión, etc.) y de la forma en que el hombre se ha adaptado a los riesgos de la vida en el valle del Loira (estructuras de protección, balizas contra inundaciones, etc.).

