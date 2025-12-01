Rendez-vous avec Noël un spectacle à la médiathèque Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer
Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Début : 2025-12-20 16:30:00
fin : 2025-12-20 17:30:00
2025-12-20
Sur scène, 2 fillettes impatientes à la veille du grand jour, laissent libre cours à leurs questions et à leur imagination. Dès 3 ans, réservation obligatoire sur mediatheque@saintaubinsurmer.fr
mediatheque@saintaubinsurmer.fr
Pour prolonger la magie des fêtes, un dernier rendez-vous de Noël attend les familles le samedi 20 décembre à la médiathèque.
Ce jour-là, les visiteurs pourront découvrir le spectacle Rendez-vous avec Noël , un conte poétique. Sur scène, deux fillettes, impatientes à la veille du grand jour, laissent libre cours à leurs questions et à leur imagination débordante. Dans leur chambre, l’attente du Père Noël devient une véritable aventure, à la fois tendre et féérique. Deux séances seront proposées à 16h30 et à 18h.
Adapté à toute la famille (dès 3 ans).
Attention la réservation est obligatoire à l’adresse suivante
mediatheque@saintaubinsurmer.fr .
mediatheque@saintaubinsurmer.fr
English : Rendez-vous avec Noël un spectacle à la médiathèque
On stage, 2 impatient little girls, on the eve of their big day, give free rein to their questions and imaginations. Ages 3 and up, booking essential on
mediatheque@saintaubinsurmer.fr
