Rendez-vous avec Noël un spectacle à la médiathèque Médiathèque Saint-Aubin-sur-Mer

Rendez-vous avec Noël un spectacle à la médiathèque

Médiathèque 12 Rue du Maréchal Joffre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : 2025-12-20 16:30:00

fin : 2025-12-20 17:30:00

2025-12-20

Sur scène, 2 fillettes impatientes à la veille du grand jour, laissent libre cours à leurs questions et à leur imagination. Dès 3 ans, réservation obligatoire sur

mediatheque@saintaubinsurmer.fr

Pour prolonger la magie des fêtes, un dernier rendez-vous de Noël attend les familles le samedi 20 décembre à la médiathèque.

Ce jour-là, les visiteurs pourront découvrir le spectacle Rendez-vous avec Noël , un conte poétique. Sur scène, deux fillettes, impatientes à la veille du grand jour, laissent libre cours à leurs questions et à leur imagination débordante. Dans leur chambre, l’attente du Père Noël devient une véritable aventure, à la fois tendre et féérique. Deux séances seront proposées à 16h30 et à 18h.

Adapté à toute la famille (dès 3 ans).

Attention la réservation est obligatoire à l’adresse suivante

mediatheque@saintaubinsurmer.fr .

English : Rendez-vous avec Noël un spectacle à la médiathèque

On stage, 2 impatient little girls, on the eve of their big day, give free rein to their questions and imaginations. Ages 3 and up, booking essential on

mediatheque@saintaubinsurmer.fr

