Rendez-vous avec Sam, le service d’accueil mobile de Destination Pornic ® Préfailles

Rendez-vous avec Sam, le service d’accueil mobile de Destination Pornic ® Préfailles mardi 5 août 2025.

Rendez-vous avec Sam, le service d’accueil mobile de Destination Pornic ®

Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05 15:30:00

fin : 2025-08-19 17:30:00

Date(s) :

2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Venez rencontrer l’équipe de Destination Pornic et SAM, son service d’accueil mobile qui vous attend à Préfailles !



SAM c’est qui ? Pour le savoir, cliquez ici

Nos experts de la destination vous attendent pour vous présenter et vous faire découvrir les pépites de notre belle région. De nombreux plans et idées de visites/activités incontournables et sortants des sentiers battus vous seront conseillés afin de rendre votre séjour unique et mémorable.

Rencontre originale garantie ! Nous vous attendons avec impatience ! .

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 60 37 mairie@prefailles.fr

English :

Come and meet the Destination Pornic team and SAM, its mobile reception service waiting for you in Préfailles!

German :

Treffen Sie das Team von Destination Pornic und SAM, seinem mobilen Empfangsdienst, der in Préfailles auf Sie wartet!

Italiano :

Venite a conoscere l’équipe di Destination Pornic e SAM, il suo servizio di accoglienza mobile che vi aspetta per darvi il benvenuto a Préfailles!

Espanol :

Venga a conocer al equipo de Destino Pornic y a SAM, su servicio de recepción móvil que le espera en Préfailles

L’événement Rendez-vous avec Sam, le service d’accueil mobile de Destination Pornic ® Préfailles a été mis à jour le 2025-07-29 par I_OT Pornic