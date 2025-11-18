Rendez-vous balade

Rue Louis Dausse Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-18

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Nous vous proposons de nous retrouver l’après-midi à 14h devant le centre social de Rodez pour une balade en groupe. Ensemble on se motive!

Les mardis après-midi 18, 25 novembre. .

Rue Louis Dausse Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 10 29 csrodez@caf12.caf.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rendez-vous balade Rodez a été mis à jour le 2025-11-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)