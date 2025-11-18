Rendez-vous balade Rodez
Nous vous proposons de nous retrouver l’après-midi à 14h devant le centre social de Rodez pour une balade en groupe. Ensemble on se motive!
Les mardis après-midi 18, 25 novembre. .
Rue Louis Dausse Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 10 29 csrodez@caf12.caf.fr
